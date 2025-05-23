Пушкинские полицейские поймали мошенника из Средней Азии, обокравшего пенсионера

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Сотрудники пушкинской полиции раскрыли мошенничество в отношении 89-летнего пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отделение поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Сумму ущерба он оценил в 350 тыс. рублей. «Пожилому мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками госучреждений. Они убедили передать отправленному к нему курьеру якобы службы финансового мониторинга деньги для внесения на некий «безопасный счёт». Через некоторое время был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – рассказала Петрова.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. По словам Петровой, полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.
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Лора Луганская