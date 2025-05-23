В Подмосковье предупредили о схемах обмана с выплатами накануне Дня защиты детей

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Кибермошенники начали использовать схемы обмана с выплатами в преддверии Дня защиты детей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сначала они информируют жертву о возможности получить выплату, а затем якобы для удобства предлагают перейти в телеграм-канал, где предлагают посмотреть инструкцию по заполнению таких заявлений на портале госуслугах. Однако в телеграм-канале вас может ждать вредоносный файл, а в самой инструкции скрываться ссылка на поддельный сайт «Госуслуги», – рассказали в ГУРБ.Как пояснили в ведомстве, главная цель аферистов – персональные данные гражданина, а затем и его деньги. Там призвали не доверять злоумышленникам и проверять информацию на официальных сайтах ведомств.
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Лора Луганская