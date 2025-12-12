Волонтёры провели в школе Одинцовского округа «Добрые уроки»
Урок в рамках воспитательно-просветительского проекта «Добрые дела» провела участница движения «Волонтёры Подмосковья» из Одинцовского городского округа Камила Гусейнова для старшеклассников школы №5. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект Камилла создала вместе со своим земляком Филиппом Собхом. С этой разработкой ребята одержали победу в финале ежегодного конкурса добровольцев Московской области «Волонтёр года — 2025» в номинациях «Открытие года» и «Многолетний вклад».
«На занятии волонтёрка рассказала ребятам о миссии и основных направлениях добровольческого движения и ответила на вопросы слушателей», — говорится в сообщении.«Уроки добра» планируется проводить и в других школах.