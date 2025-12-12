Жителям Подмосковья напомнили о получении медицинских услуг через мессенджер MAX
Жители Московской области теперь могут получать медицинские услуги через чат-бот в мессенджере MAX. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава региона.
Сделать это можно, используя цифровой помощник «Денис».
«С помощью чат-бота в мессенджере MAX жители могут оформить запись на очный приём или на телемедицинскую консультацию, получить электронную справку, продлить рецепт на льготное лекарство. Это быстро и удобно», – заверила вице-губернатор Подмосковья области Людмила Болатаева.Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке и согласиться на обработку персональных данных. Для записи к врачу необходимо указать свои контактные данные, а также серию и номер полиса ОМС. При этом пациент должен быть прикреплён к поликлинике в Московской области.
Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через него отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.