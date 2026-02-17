Долголеты Ивантеевки встретили Масленицу песнями и плясками

17 февраля 2026, 14:41

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Праздник, посвящённый началу Масленицы, устроили для членов клуба «Активное долголетие» в библиотеке имени Ивана Федоровича Горбунова в Ивантеевке Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу мероприятия вошли не только традиционные развлечения, но и угощение.





«Масленицу встретили народными песнями и задорными плясками, а подкрепить силы участники праздника смогли блинами», — говорится в сообщении.