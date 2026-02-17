Долголеты Ивантеевки встретили Масленицу песнями и плясками
Праздник, посвящённый началу Масленицы, устроили для членов клуба «Активное долголетие» в библиотеке имени Ивана Федоровича Горбунова в Ивантеевке Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу мероприятия вошли не только традиционные развлечения, но и угощение.
«Масленицу встретили народными песнями и задорными плясками, а подкрепить силы участники праздника смогли блинами», — говорится в сообщении.Принять участие в образовательных и досуговых программах проекта областного проекта «Активное долголетие» могут все желающие жители пенсионного и предпенсионного возраста. Для долголетов устраивают экскурсионные поездки в другие города, проводят занятия по иностранным языкам, компьютерной грамотности, и пр., а также танцевальные и спортивные тренировки.