В Коломне открывается выставка акварелей Сергея Алдушкина
Выставка акварельной живописи художника Сергея Алдушкина откроется в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в пятницу, 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минульттуризма Московской области.
В экспозицию войдут работы из фонда галереи, а также из золотой коллекции актора.
«Сергей Алдушкин является заслуженным художником России и республики Марий Эл. Он работает в традициях школы русской реалистической живописи. Посетители увидят различные городские и сельские пейзажи, интерьеры крестьянских домов и натюрморты», — говорится в сообщении.Выставка, подготовленная в рамках Года единства народов России, продлится до 22 марта.
Адрес галереи «Дом Озерова»: Московская область, Коломна, улица Красногвардейская, дом №2.