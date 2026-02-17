В Коломне открывается выставка акварелей Сергея Алдушкина

17 февраля 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка акварельной живописи художника Сергея Алдушкина откроется в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в пятницу, 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минульттуризма Московской области.





В экспозицию войдут работы из фонда галереи, а также из золотой коллекции актора.





«Сергей Алдушкин является заслуженным художником России и республики Марий Эл. Он работает в традициях школы русской реалистической живописи. Посетители увидят различные городские и сельские пейзажи, интерьеры крестьянских домов и натюрморты», — говорится в сообщении.