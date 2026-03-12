В десяти округах Московской области привели в порядок дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки на региональных дорогах в десяти подмосковных округах отремонтировали и восстановили сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в пяти городах и пяти малых населённых пунктах.
«В городской черте знаки починили на улице Маяковского в Красногорске, на Стрелецкой улице в Кашире, на Новом бульваре в Долгопрудном, на Заречной улице в Лобне и на Вишняковском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки привели в порядок в селах Киясово округа Ступино и Петрово-Дальнее округа Красногорск, на Осташковском шоссе в деревне Погорелки под Мытищами, на 56-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово, на Центральной улице в селе Клишино под Коломной и на Касимовском шоссе в посёлке Малаховка округа Люберцы.