Достижения.рф

Долголеты из Серебряных Прудов посетили с экскурсией округ Чехов

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Экскурсионную поездку в подмосковный Чехов организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Серебряных Прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



В программу вошло посещение трёх локаций. Сначала экскурсанты побывали в Музее трактора в чеховском селе Новый Быт, затем осмотрели монастырь Вознесенская Давидова пустынь, а завершилась поездка в государственном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

«Мне нравится путешествовать, а ездить по родному Подмосковью — одно удовольствие! Столько мест, которые хочется увидеть изнутри», — рассказала участница мероприятия Ирина Щекаева.
В администрации округа отметили, что экскурсии являются одним из самых популярных направлений деятельности «Активного долголетия». Однодневные поездки дают возможность в удобном формате осмотреть достопримечательности не только Московской, но и Тульской и Рязанской областей.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0