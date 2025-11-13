Долголеты из Серебряных Прудов посетили с экскурсией округ Чехов
Экскурсионную поездку в подмосковный Чехов организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Серебряных Прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В программу вошло посещение трёх локаций. Сначала экскурсанты побывали в Музее трактора в чеховском селе Новый Быт, затем осмотрели монастырь Вознесенская Давидова пустынь, а завершилась поездка в государственном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».
«Мне нравится путешествовать, а ездить по родному Подмосковью — одно удовольствие! Столько мест, которые хочется увидеть изнутри», — рассказала участница мероприятия Ирина Щекаева.В администрации округа отметили, что экскурсии являются одним из самых популярных направлений деятельности «Активного долголетия». Однодневные поездки дают возможность в удобном формате осмотреть достопримечательности не только Московской, но и Тульской и Рязанской областей.