В Подмосковье отремонтировали свыше тысячи входных дверей в подъездах

13 ноября 2025, 09:25

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье управляющие организации под контролем регионального Минтерриторий и Госжилинспекции в октябре отремонтировали более тысячи входных дверей в многоквартирных домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Работы выполнялись по обращениям жителей, поступившим на линию Единой диспетчерской службы региона.



Ремонт выполнили по следующим адресам:

Химки, ул. Кирова, д. 18;

Мытищи, ул. Юбилейная, д. 10;

Люберцы, пр-т Комсомольский, д. 7А;

Королёв, ул. Горького, д. 29;

Пушкино, ул. Просвещения, д. 4к2.

Современные входные двери должны быть прочными, устойчивыми к механическим воздействиям и оснащены исправными доводчиками или пружинными механизмами, а также системами безопасности — домофоном или кодовым замком.



Жителям напоминают: при обнаружении неисправностей входных дверей необходимо обращаться в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.

