В Подмосковье отремонтировали свыше тысячи входных дверей в подъездах
В Подмосковье управляющие организации под контролем регионального Минтерриторий и Госжилинспекции в октябре отремонтировали более тысячи входных дверей в многоквартирных домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы выполнялись по обращениям жителей, поступившим на линию Единой диспетчерской службы региона.
Ремонт выполнили по следующим адресам:
Ремонт выполнили по следующим адресам:
- Химки, ул. Кирова, д. 18;
- Мытищи, ул. Юбилейная, д. 10;
- Люберцы, пр-т Комсомольский, д. 7А;
- Королёв, ул. Горького, д. 29;
- Пушкино, ул. Просвещения, д. 4к2.
Современные входные двери должны быть прочными, устойчивыми к механическим воздействиям и оснащены исправными доводчиками или пружинными механизмами, а также системами безопасности — домофоном или кодовым замком.
Жителям напоминают: при обнаружении неисправностей входных дверей необходимо обращаться в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.
Жителям напоминают: при обнаружении неисправностей входных дверей необходимо обращаться в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.