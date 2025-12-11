Долголеты из Серебряных Прудов съездили на экскурсию в Московский зоопарк
Экскурсию в Московский зоопарк организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Серебряных Прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Экскурсантов встретил гид, она рассказал гостям об образе жизни разных животных, их повадках, истории появления в зоопарке и особенностях содержания.
«Долголеты осмотрели вольеры с обезьянами, слонами, хищниками, тропическими птицами и другими животными», — отмечается в сообщении.Посещение зоопарка не только развлекло пожилых жителей округа, но и стало своего рода физкультурным занятием, так как включало в себя прогулку на свежем воздухе. Участники проекта поблагодарили организаторов и сказали, что с нетерпением ждут новых поездок.