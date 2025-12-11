Долголеты из Серебряных Прудов съездили на экскурсию в Московский зоопарк

11 декабря 2025, 11:37

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Экскурсию в Московский зоопарк организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Серебряных Прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Экскурсантов встретил гид, она рассказал гостям об образе жизни разных животных, их повадках, истории появления в зоопарке и особенностях содержания.





«Долголеты осмотрели вольеры с обезьянами, слонами, хищниками, тропическими птицами и другими животными», — отмечается в сообщении.