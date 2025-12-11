В красногорском ЖК «Станиславский» построят детсад с яслями

11 декабря 2025, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад на 120 мест с ясельными группами построят в составе жилого комплекса «Станиславский» на территории деревни Поздняково городского округа Красногорск. Проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





В здании предусмотрено пять групповых помещений для воспитанников разных возрастов.





«Планировочные решения выполнены таким образом, что группы располагаются друг над другом», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.