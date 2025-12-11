Достижения.рф

В красногорском ЖК «Станиславский» построят детсад с яслями

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад на 120 мест с ясельными группами построят в составе жилого комплекса «Станиславский» на территории деревни Поздняково городского округа Красногорск. Проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



В здании предусмотрено пять групповых помещений для воспитанников разных возрастов.

«Планировочные решения выполнены таким образом, что группы располагаются друг над другом», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
В здании также будут помещения для кружков, пищеблок, медпункт, постирочная, а также музыкальный и спортивный залы-трансформеры, которые при желании можно объединить.

Новый детсад планируют ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.
Лев Каштанов

