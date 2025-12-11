В Подмосковье перевели в онлайн-режим включение в реестр креативных индустрий

11 декабря 2025, 10:16

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Услугу по включению в реестр креативных индустрий подключили на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





В услугу интегрированы «умные сервисы»: они на этапе заполнения онлайн-формы проверяют статус налогоплательщика на профессиональный доход и наличие ранее поданного заявления. Такая проверка позволит минимизировать число отказов.





«Умные сервисы» также будут проверять, подходит ли деятельность заявителя для включения в реестр, и сразу предупредят его, если это не так», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.