В Подмосковье перевели в онлайн-режим включение в реестр креативных индустрий
Услугу по включению в реестр креативных индустрий подключили на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
В услугу интегрированы «умные сервисы»: они на этапе заполнения онлайн-формы проверяют статус налогоплательщика на профессиональный доход и наличие ранее поданного заявления. Такая проверка позволит минимизировать число отказов.
«Умные сервисы» также будут проверять, подходит ли деятельность заявителя для включения в реестр, и сразу предупредят его, если это не так», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Креативные индустрии основаны на творческой деятельности, инновациях и цифровых технологиях. Услугой по регистрации в реестре могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Подмосковья.