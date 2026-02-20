Танцоры «Активного долголетия» выступили на фольклорном фестивале
Хореографический коллектив «Танцы Плюс» проекта «Активное долголетие» принял участие в межмуниципальном фольклорно-этнографическом фестивале «Масленица!!! Гуляй, Русская душа!». Мероприятие состоялось 18 февраля, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Под руководством Ирины Кузнецовой участницы представили яркую танцевальную программу, наполненную народным колоритом. Выступление вызвало теплый отклик зрителей и сопровождалось аплодисментами.
Фестиваль объединил творческие коллективы региона, став площадкой для сохранения народных традиций и укрепления культурных связей. Все участники получили дипломы за вклад в развитие народного искусства.
