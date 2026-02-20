В Вязёмах прочтут лекцию о творчестве художника Джамбаттиста Ланджетти
Лекция «Огненный логос — Натурфилософия и мистика Джамбаттиста Ланджетти», посвящённая творчеству итальянского живописца XVII века, состоится 28 февраля в детском центре усадьбы Вязёмы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском городком округе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма Московской области.
Лекцию прочтёт старший научный сотрудник музея-заповедника А.С. Пушкина Никита Махов.
«Слушатели узнают творчестве, философских исканиях и жизни выдающегося венецианского живописца, а также о его эпохе. Особое внимание лектор уделит колористической системе Ланджетти, основанной на манере тенеброзо — игре света и тени», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в полдень. Возрастное ограничение — 12+.