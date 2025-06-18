В Кашире в этом году проведут капремонт более 100 тыс. кв. м. дорог

18 июня 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В этом году в Кашире проведут капремонт 34 участков автодорог с устройством твёрдого переходного типа покрытия – щебня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городском округа.







«В муниципалитете продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры. Всего в 2025-м капитальный ремонт проведут на площади более 100 тыс. кв. м. Сегодня уже отремонтировано 14 участков дорог. Сейчас подрядные организации ведут работы по трём адресам: деревня Растовцы, ул. Новая; микрорайон Ожерелье, ул. 1 Мая и Кашира, улица Спортивная», – говорится в сообщении.