24 ноября 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Коллектив театра «Первопроходцы» из Раменского округа удостоился диплома лауреата десятого молодёжного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Финал фестиваля проходил на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра с 16 по 21 ноября. Свои таланты демонстрировали участники из Подмосковья и Ярославской области.





«Первопроходцы» выступили с театральных перфомансом «Александр Сергеевич Пушкин». По итогам конкурса ребята стали лауреатами III степени и получили специальный приз жюри», — говорится в сообщении.