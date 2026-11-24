Труппа из Раменского стала лауреатом молодёжного театрального фестиваля
Коллектив театра «Первопроходцы» из Раменского округа удостоился диплома лауреата десятого молодёжного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Финал фестиваля проходил на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра с 16 по 21 ноября. Свои таланты демонстрировали участники из Подмосковья и Ярославской области.
«Первопроходцы» выступили с театральных перфомансом «Александр Сергеевич Пушкин». По итогам конкурса ребята стали лауреатами III степени и получили специальный приз жюри», — говорится в сообщении.В программу фестиваля, помимо выступлений конкурсантов, вошли занятия по актёрскому мастерству, технике речи и сценическому движению, а также мастер-классы для руководителей творческих коллективов.