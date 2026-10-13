В десяти округах Подмосковья починили ограждения на региональных дорогах

13 октября 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения починили и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Перильные ограждения не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте, тросовые разделяют транспортные потоки и способны смягчить удар в случае ДТП, а барьерные препятствуют съезду машины с дороги.





«В городах ограждения починили на улице Полиграфистов в Чехове, у остановки «Микрорайон Ядреево» на улице Мира в Мытищах, на улице Академика Янгеля в Красноармейске, остановки «ТЦ Салтыковский» на Носовихинском шоссе в Реутове, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Советской улице в микрорайоне Первомайский в Королёве, а также по двум адресам в Подольске — на Октябрьском проспекте и на Московской улице в микрорайоне Львовский», — говорится в сообщении.