В десяти округах Подмосковья починили ограждения на региональных дорогах
Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения починили и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Перильные ограждения не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте, тросовые разделяют транспортные потоки и способны смягчить удар в случае ДТП, а барьерные препятствуют съезду машины с дороги.
«В городах ограждения починили на улице Полиграфистов в Чехове, у остановки «Микрорайон Ядреево» на улице Мира в Мытищах, на улице Академика Янгеля в Красноармейске, остановки «ТЦ Салтыковский» на Носовихинском шоссе в Реутове, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Советской улице в микрорайоне Первомайский в Королёве, а также по двум адресам в Подольске — на Октябрьском проспекте и на Московской улице в микрорайоне Львовский», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели в округе Красногорск у деревни Аникеевка, ЖК «Лесобережный» и на улице Панфилова в посёлке Нахабино, в Дмитровском округе рядом с деревнями Кульпино и Старо, у села Ивановское, в деревне Клусово, на Московской улице в селе Рогачёво и между деревней Плетнево и селом Якоть, а также в округе Серпухов — на улице Ленина в посёлке Большевик.