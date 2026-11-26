В Московской области защитили права участников СВО на аренду земли
Закон, согласно которому участник специальной военной операции может продолжить пользоваться взятой в аренду у государства землёй, если срок действия договора истёк во время службы, приняла Мособлдума на заседании 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Такое правило закрепили на федеральном уровне, а теперь подмосковные депутаты привели в соответствие с ним законодательство региона.
«При истечении договора аренды или безвозмездного пользования государственным или муниципальным земельным участком во время участия гражданина в СВО, договор следует возобновить на неопределённый срок. При этом условия сохраняются, как в первоначальном договоре», — говорится в сообщении.Для возобновления договора боец или его представитель должен передать органу, предоставившему землю, документ об участии в СВО.
Ранее сообщалось, что в Московской области действуют около 80 мер поддержки участников специальной военной операции и их близких. Они включают право на бесплатное социальное и медицинское обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь в трудоустройстве. Навигатор по мерам поддержки размещён на подмосковном портале госуслуг.