26 ноября 2026, 14:12

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Закон, согласно которому участник специальной военной операции может продолжить пользоваться взятой в аренду у государства землёй, если срок действия договора истёк во время службы, приняла Мособлдума на заседании 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Такое правило закрепили на федеральном уровне, а теперь подмосковные депутаты привели в соответствие с ним законодательство региона.





«При истечении договора аренды или безвозмездного пользования государственным или муниципальным земельным участком во время участия гражданина в СВО, договор следует возобновить на неопределённый срок. При этом условия сохраняются, как в первоначальном договоре», — говорится в сообщении.