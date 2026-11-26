26 ноября 2026, 13:42

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Закон о новых требованиях к индивидуальному жилищному строительству приняла Госдума. Пилотным регионом, в котором начнут применять эти правила, станет Московская область, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Одной из серьёзных проблем в ИЖС являются нарушения градостроительных планов, о которых застройщик узнаёт только на стадии регистрации недвижимости. Нарушения касаются высотности зданий, необходимых отступов от границ участка и пр. Теперь в рамках эксперимента собственники земли будут бесплатно и автоматически получать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в котором прописаны все требования к строительству.





«Пилот запустят 1 марта 2027 года. ГПЗУ будет приходит подмосковным владельцам участков в личный кабинет на областном портале госуслуг в течение 30 дней с момента регистрации права на землю», — говорится в сообщении.