Подмосковье станет пилотным регионом с новыми требованиями к ИЖС
Закон о новых требованиях к индивидуальному жилищному строительству приняла Госдума. Пилотным регионом, в котором начнут применять эти правила, станет Московская область, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Одной из серьёзных проблем в ИЖС являются нарушения градостроительных планов, о которых застройщик узнаёт только на стадии регистрации недвижимости. Нарушения касаются высотности зданий, необходимых отступов от границ участка и пр. Теперь в рамках эксперимента собственники земли будут бесплатно и автоматически получать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в котором прописаны все требования к строительству.
«Пилот запустят 1 марта 2027 года. ГПЗУ будет приходит подмосковным владельцам участков в личный кабинет на областном портале госуслуг в течение 30 дней с момента регистрации права на землю», — говорится в сообщении.Изменения коснуться и работы кадастрового инженера: если при подготовке техплана специалист обнаружит расхождение с ГПЗУ, он обязан будет отказать в оформлении недвижимости.
Ожидается, что нововведение поможет упорядочить частную застройку, позволит избежать проблем с затенением других домов и снизит пожарную опасность. Если эксперимент пройдёт удачно, правила распространят на остальные российские регионы.
Новый порядок не затронет людей, зарегистрировавших право на землю до 1 марта 2027 года.