Долгопрудненские нейрохирурги удалили пациентке сложную опухоль мозга

06 июня 2025, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациентке большую и сложную опухоль мозга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В стационар поступила 50-летняя жительница Подмосковья, которую уже год беспокоили головные боли. МРТ выявила причину – новообразование в правом полушарии головного мозга. Пациентке предстояла операция, сложность которой заключалась в расположении опухоли. Она находилась рядом с крупными кровеносными сосудами, а также проросла в твёрдую мозговую оболочку и частично – в кость.

«Во время микрохирургической операции врачи удалили крупное новообразование размером 4 на 4 см, предположительно менингиому. Затем они заместили мозговую оболочку собственными тканями пациентки, взятыми с надкостницы, вернули на место участок кости после трепанации черепа и закрепили специальными скобами. Работа длилась около трех часов», – пояснили в администрации.