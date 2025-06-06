Подмосковные врачи вылечили подростка от заболевания, вызванного спорами грибов

06 июня 2025, 17:15

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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли ребёнку с заболеванием органов дыхания, вызванным спорами грибов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В НИКИ поступил 11-летний мальчик с жалобами на одышку, затруднённое дыхание и постоянный кашель. С детства он страдал первичным иммунодефицитом. Анализы крови и посев мокроты показали рост грибов аспергилл.

«Бронхолёгочный аспергиллёз – хроническое заболевание органов дыхания, вызванное поражением дыхательных путей спорами грибов аспергилл. Они провоцируют воспаление в бронхах. Аспергиллёз начинается с озноба, повышения температуры до 39 градусов, боли в груди, кашля с мокротой и приступами удушья. Болезнь может вызвать жизнеугрожающие осложнения», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Аспергиллы встречаются в воздухе, в помещениях с повышенной влажностью – санузлах, ванных, подвалах, скверах и парках с опавшими листьями, в земле комнатных растений, клетках грызунов и птиц, кондиционерах. При наследственной предрасположенности, снижении иммунитета, хронических заболеваниях бронхолёгочной системы, болезнях крови, злокачественных новообразованиях длительный контакт с грибами может привести к аллергическому бронхолёгочному аспергиллёзе», – дополнила врач-инфекционист Ольга Кандоба.