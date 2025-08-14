Долгопрудненские сосудистые хирурги сохранили пациентке ногу

14 августа 2025, 22:35

оригинал Фото: vk.com/dolcgb

Сосудистые хирурги Долгопрудненской больницы прооперировали местную жительницу с заболеванием, угрожающим потерей ноги. Об этом сообщили в пресс-службе лечебного заведения.





63-летнюю пациентку госпитализировали в плановом порядке после обследования в поликлинике. Женщина жаловалась на скованность движений, припухлость и покраснение ноги. В итоге у неё диагностировали аневризму подколенной артерии.



Фото: vk.com/dolcgb

Это опасное заболевание, при котором артерия расширяется и принимает форму шара с истончёнными стенками. Изнутри она заполнена тромботическими массами. Возникает значительная угроза внезапного отрыва тромба и закупорки подколенной артерии, что может привести к гангрене на уровне стопы и голени.

«Пациентке оказали высокотехнологичную помощь. Сосудистые хирурги успешно выполнили операцию по резекции аневризмы левой подколенной артерии, а поражённый участок заменили на синтетический сосудистый протез. Хирургическое вмешательство длилось около часа», – говорится в сообщении.