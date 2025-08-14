В Центре интегративной медицины жительницу Подмосковья вылечили от болезни Лайма

14 августа 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра интегративной медицины вылечили женщину от боррелиоз, или болезни Лайма. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратилась 38-летняя пациентка, которая жаловалась на внезапно возникшие головокружения. В ходе обследования было выявлено заболевание, которое может возникнуть после укуса клеща. Женщина сообщила, что была в лесу, но укуса насекомого на теле не заметила. Её направили к инфекционисту, и тот назначил курс антибиотиков.

«Параллельно проводилась биорезонансная терапия. Это методика, которая активирует собственные ресурсы организма, помогая справляться с болезнями без побочных эффектов», – рассказала директор Научно-практического Центра интегративной медицины Наталья Отдельнова.

«Патология при отсутствии своевременного лечения может вызвать тяжёлые поражения кожи, суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем. На месте укуса возникает характерное кольцевидное покраснение, которое постепенно расширяется. Человек чувствует ломоту в теле, у него повышается температура, возникает головная боль. А течение трёх месяцев бактерии распространяются по организму с током крови, и появляются неврологические симптомы», – объяснила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.