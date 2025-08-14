В Центре интегративной медицины жительницу Подмосковья вылечили от болезни Лайма
Врачи Центра интегративной медицины вылечили женщину от боррелиоз, или болезни Лайма. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 38-летняя пациентка, которая жаловалась на внезапно возникшие головокружения. В ходе обследования было выявлено заболевание, которое может возникнуть после укуса клеща. Женщина сообщила, что была в лесу, но укуса насекомого на теле не заметила. Её направили к инфекционисту, и тот назначил курс антибиотиков.
«Параллельно проводилась биорезонансная терапия. Это методика, которая активирует собственные ресурсы организма, помогая справляться с болезнями без побочных эффектов», – рассказала директор Научно-практического Центра интегративной медицины Наталья Отдельнова.Через 14 дней пациентка выздоровела.
«Патология при отсутствии своевременного лечения может вызвать тяжёлые поражения кожи, суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем. На месте укуса возникает характерное кольцевидное покраснение, которое постепенно расширяется. Человек чувствует ломоту в теле, у него повышается температура, возникает головная боль. А течение трёх месяцев бактерии распространяются по организму с током крови, и появляются неврологические симптомы», – объяснила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.Чтобы избежать болезни, нужно при посещении лесов, парков и дачных участков носить закрытую одежду, использовать репелленты от клещей, а после возвращения домой тщательно осматривать кожу. Если клещ всё же обнаружен, нужно не пытаться удалять его самостоятельно, а обратиться в травмпункт,
В министерстве напомнили, что поступить на лечение в Научно-практический Центр интегративной медицины можно бесплатно, по полису ОМС, получив направление у лечащего врача.