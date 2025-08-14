В Подмосковье женщине помогли родить здорового ребёнка, вовремя выявив задержку роста плода
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского помогли женщине родить здорового ребёнка с выявленной задержкой роста. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОНИИАГ обратилась жительница Подмосковья, много лет хотевшая стать мамой. После лечения 40-летняя пациентка забеременела, но на 20-й неделе врачи обнаружили задержку роста плода.
Как выяснилось, пуповина крепилась слишком далеко от центра плаценты. А на ранних сроках беременности, когда плод очень активен, образовался ещё и узел пуповины. Всё это мешало малышу получать достаточно кислорода и питательных веществ, а также набирать вес.
«Врачебный консилиум решил продлить беременность пациентки под тщательным контролем за состоянием плода. Жизненно важные показатели отслеживали еженедельным ультразвуковым контролей. На 37-й неделе в голове малыша зафиксировали нарушение кровотока. Из-за высокого риска для жизни ребёнка пациентке провели экстренное кесарево сечение», – рассказали в ведомстве.На свет появился недоношенный мальчик весом 1800 г и ростом 42 см. Однако благодаря усилиям неонатологов, малыш хорошо набирал вес и вскоре был выписан домой. Сегодня в темпах физического и психического развития он не отстаёт от сверстников.
Как сообщили в МОНИИАГ, каждый месяц в институт направляют около 100 женщин с подозрением на задержку роста плода. Всем им оказывают максимальную помощь.