В Подмосковье женщине помогли родить здорового ребёнка, вовремя выявив задержку роста плода

14 августа 2025, 14:36

В МОНИИАГ женщине помогли родить здорового ребёнка с выявленной задержкой роста

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского помогли женщине родить здорового ребёнка с выявленной задержкой роста. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОНИИАГ обратилась жительница Подмосковья, много лет хотевшая стать мамой. После лечения 40-летняя пациентка забеременела, но на 20-й неделе врачи обнаружили задержку роста плода.



Как выяснилось, пуповина крепилась слишком далеко от центра плаценты. А на ранних сроках беременности, когда плод очень активен, образовался ещё и узел пуповины. Всё это мешало малышу получать достаточно кислорода и питательных веществ, а также набирать вес.

«Врачебный консилиум решил продлить беременность пациентки под тщательным контролем за состоянием плода. Жизненно важные показатели отслеживали еженедельным ультразвуковым контролей. На 37-й неделе в голове малыша зафиксировали нарушение кровотока. Из-за высокого риска для жизни ребёнка пациентке провели экстренное кесарево сечение», – рассказали в ведомстве.