Медицинским чат-ботом Денис воспользовались около 170 тыс. жителей Подмосковья

14 августа 2025, 19:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Цифровым помощником в мессенджере Telegram – чат-ботом Денис – с начала года воспользовались более 26 тыс. жителей Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.





В регионе работает медицинский чат-бот, с помощью которого можно оформить запись к врачу, на вакцинацию, телемедицинскую консультацию и вызвать медика на дом. Помимо этого, чат-бот собирает жалобы пациента на здоровье перед записью к врачу, а после визита просит оценить качество приёма.

«Цифровой помощник Денис был внедрён в систему здравоохранения Подмосковья в 2022 году. В этом году им воспользовались более 26 тыс. человек, а за всё время работы – порядка 170 тыс. пациентов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.