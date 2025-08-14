Медицинским чат-ботом Денис воспользовались около 170 тыс. жителей Подмосковья
Цифровым помощником в мессенджере Telegram – чат-ботом Денис – с начала года воспользовались более 26 тыс. жителей Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
В регионе работает медицинский чат-бот, с помощью которого можно оформить запись к врачу, на вакцинацию, телемедицинскую консультацию и вызвать медика на дом. Помимо этого, чат-бот собирает жалобы пациента на здоровье перед записью к врачу, а после визита просит оценить качество приёма.
«Цифровой помощник Денис был внедрён в систему здравоохранения Подмосковья в 2022 году. В этом году им воспользовались более 26 тыс. человек, а за всё время работы – порядка 170 тыс. пациентов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве назвали самыми популярными разделами среди пользователей чат-бота запись на приём к врачу и вызов специалиста на дом. Воспользоваться цифровым помощником Денис можно по ссылке.