Мытищинские хирурги извлекли из бронха пенсионерки куриную кость

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы достали из бронха пожилой женщины куриную кость. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 76-летняя пациентка с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и боль с правой стороны груди. Диагностика выявила у пациентки воспалительный процесс и инородное тело в правом бронхе. Как рассказала женщина, кашель начался три месяца назад, но к врачу она не пошла, так как думала, что у неё бронхит или простуда.
Возможно, пенсионерка вдохнула фрагмент куриной косточки во время еды. Врач подчеркнул, что извлечение инородного тела сопряжено с риском разрыва стенки бронха и массивным кровотечением.
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«С помощью бронхоскопа – прибора с видеокамерой – мы обследовали дыхательные пути пациентки и сразу провели малоинвазивную операцию по извлечению инородного предмета. Им оказалась куриная кость размером 1,5 см. Из-за длительного нахождения в организме она практически вросла в стенку бронха, полностью перекрыв его просвет. Из-за этого у пациентки развились гнойный бронхит и пневмония», – рассказал врач-эндоскопист Максим Щипачёв.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Возможно, пенсионерка вдохнула фрагмент куриной косточки во время еды. Врач подчеркнул, что извлечение инородного тела сопряжено с риском разрыва стенки бронха и массивным кровотечением.
«Благодаря современному оборудованию и мастерству наших специалистов удалось избежать рисков и полностью восстановить женщине просвет бронха. После извлечения кости мы освободили дыхательные пути от гнойного отделяемого и провели их санацию», – добавил Щипачёв.После операции пациентку перевели в другое отделение больницы для дальнейшего лечения.
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Лора Луганская