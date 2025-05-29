Долгопрудненские врачи спасли пациента с тяжёлым менингитом

29 мая 2025, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента, заболевшего менингитом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 45-летнего горожанина в тяжёлом состоянии. У него наблюдались спутанное сознание, высокая температура, свето- и звукобоязнь, головная боль, судороги и сыпь на теле.

«Пациент пояснил, что симптомы нарастали несколько дней, но к медикам он не обращался. Врачи сразу поставили предварительный диагноз «менингит», который подтвердился при обследовании. Возбудителем болезни стала бактерия менингококк. Больному немедленно назначили антибактериальную и гормональную терапию», – рассказали в пресс-службе.