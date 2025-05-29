В подмосковных больницах с начала года ввели 10 новых маммографов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных больницах с начала года запустили 10 новых маммографов. Последним начал работу новый цифровой аппарат в Голицинской поликлинике Одинцовской больницы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



«В 2025 году в регионе заработало 53 единицы тяжёлой медтехники, в том числе 10 маммографов. Сегодня запустили новый цифровой маммограф в Одинцовской больнице. На его закупку направили более 18 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закуплено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

В ведомстве напомнили, что пройти маммографию можно по направлению врача. Запись на приём – по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram, инфомат в поликлинике или региональный портал госуслуг «Здоровье».




Лора Луганская

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