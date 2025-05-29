Врачи Центра Рошаля вернули подвижность челюсти пятилетнего мальчика

29 мая 2025, 21:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля исправили челюсть пятилетнего ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В клинику поступил мальчик с диагнозом «анкилоз височно-нижнечелюстного сустава». При такой патологии соединяющий нижнюю челюсть с черепом сустав теряет подвижность из-за сращения костных или фиброзных тканей. В результате челюсть обездвиживается, из-за чего невозможно открывать рот, жевать, нормально говорить и даже дышать.



Маленького пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ему провели операцию по устранению патологии с установкой компрессионно-дистракционного аппарата.

«Сначала мы разделили сросшиеся кости и создали новый сустав, а затем установили специальный аппарат для постепенного выращивания сегмента челюсти. Это позволило не только восстановить её подвижность, но и предотвратить опасное сужение дыхательных путей, а также развитие дыхательной недостаточности», – пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДКЦ Игорь Овчинников.