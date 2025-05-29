Подмосковные врачи выходили недоношенного младенца с серьёзной патологией лёгких

29 мая 2025, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства выходили недоношенного младенца с тяжёлой патологией лёгких – бронхолегочной дисплазией. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Новорождённый появился на свет на 29-й неделе беременности и весил всего 1,5 кг. Он получил шанс на полноценную жизнь благодаря команде неонатологов, реаниматологов и других специалистов.

«Бронхолёгочная дисплазия – серьёзное заболевание, которое особенно часто развивается у недоношенных детей, нуждающихся в длительной кислородной терапии и искусственной вентиляции лёгких. Болезнь приводит к снижению газообмена и увеличению сопротивления дыхательных путей», – пояснила врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Детской больницы МОЦОМД Евгения Кучинская.

«Недоношенные дети с БЛД часто испытывают трудности с кормлением. Специальные смеси компенсировали повышенные потребности организма, связанные с заболеванием. Тщательный мониторинг электролитного баланса и функции почек позволил избежать осложнений, вызванных интенсивной терапией», – подчеркнула Кучинская.