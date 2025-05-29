Подмосковные врачи выходили недоношенного младенца с серьёзной патологией лёгких
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства выходили недоношенного младенца с тяжёлой патологией лёгких – бронхолегочной дисплазией. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Новорождённый появился на свет на 29-й неделе беременности и весил всего 1,5 кг. Он получил шанс на полноценную жизнь благодаря команде неонатологов, реаниматологов и других специалистов.
«Бронхолёгочная дисплазия – серьёзное заболевание, которое особенно часто развивается у недоношенных детей, нуждающихся в длительной кислородной терапии и искусственной вентиляции лёгких. Болезнь приводит к снижению газообмена и увеличению сопротивления дыхательных путей», – пояснила врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Детской больницы МОЦОМД Евгения Кучинская.Ребёнок прошёл длительный курс лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии роддома и детской больницы центра. Из-за тяжести заболевания врачи столкнулись со множеством сложных задач – от обеспечения респираторной поддержки до предотвращения инфекционных осложнений и оптимизации питания.
«Недоношенные дети с БЛД часто испытывают трудности с кормлением. Специальные смеси компенсировали повышенные потребности организма, связанные с заболеванием. Тщательный мониторинг электролитного баланса и функции почек позволил избежать осложнений, вызванных интенсивной терапией», – подчеркнула Кучинская.Благодаря круглосуточному наблюдению и опыту специалистов ребёнок пошёл на поправку. Удалось снизить зависимость от кислородной поддержки и перевести маленького пациента на самостоятельное дыхание. После нескольких месяцев интенсивной терапии новорождённого выписали домой в удовлетворительном состоянии.