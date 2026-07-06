Долгопрудненцы пробежали пять километров вместе с Александром Легковым

06 июля 2026, 14:30

А. Легков (Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный)

Любители бега из Долгопрудного по традиции преодолевают каждые выходные пятикилометровый маршрут по парку на Молодёжной улице. На сей раз их поддержал олимпийский чемпион по лыжному спорту, депутат Мособлдумы Александр Легков, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Для Александра бег – не просто поддержание формы. В плотном графике общественной и законотворческой работы он нашёл в нём перезагрузку.

«Спорт никуда не ушёл. Я и бегаю, и плаваю, стараюсь чередовать виды нагрузки. Спорт даёт импульс, прогоняет стресс, освобождает мысли, помогает сохранять бодрость и оптимизм», – поделился олимпиец.