В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном начали менять проблемные стояки
Работа по замене стояков горячего водоснабжения, при строительстве смонтированных с нарушениями, началась доме № 44, корпус 1 по Парковой улице в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дом входит в состав жилого комплекса «Бригантина». Застройщик меняет стояки за свой счёт.
«В мае окружные и региональные власти провели с жителями две встречи, на которых обсудили проблему. Проведённая экспертиза показала, что для стояков горячего водоснабжения использовались некачественные материалы. Специалисты составили проект замены инженерных коммуникаций и график», — говорится в сообщении.Сейчас стояки меняют в двух подъездах. Работы контролируют представители окружной администрации и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.