Жителям Долгопрудного в ходе рейда по местам отдыха объяснили, где можно купаться

02 июля 2026, 19:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном состоялся очередной рейд на пляжи с участием сотрудников администрации, МЧС, полиции и народной дружины. Цель таких мероприятий – обеспечить безопасность граждан на водных объектах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Во время рейда проверили официальный пляж в Мысове и территорию у амфитеатра Юсуповского сквера. Там купаться запрещено, однако подростки ныряли с пирса в воду. Отдыхающим напомнили, что в городе безопасно купаться можно только на двух официально разрешённых пляжах – в Мысове и Новых Водниках.

«Хочется обратиться к родителям: безопасность ваших детей зависит от вас. Две недели назад на этом месте утонул подросток, и сегодня мы вновь видим здесь много детей. Важно, чтобы работа велась не только со стороны администрации и надзорных органов, но и со стороны родителей. Объясняйте детям, что можно и чего нельзя делать для их же безопасности», – сказал замначальника пожарно-спасательного отряда №6 Главного управления МЧС России по Московской области Юрий Лёшенко.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

«Штраф для взрослых составляет 1000 рублей и от 3000 до 5000 рублей – для родителей несовершеннолетних. То есть за нарушения со стороны детей до 18 лет отвечают родители», – пояснила секретарь административной комиссии Долгопрудного Марина Газеева.