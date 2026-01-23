Долгопрудному в ближайшем будущем могут присвоить статус наукограда
Долгопрудный может уже в этом году получить статус наукограда, сообщил Андрей Воробьёв. Губернатор Московской области сопровождал президента Владимира Путина, который приехал в МФТИ поздравить учащихся с наступающим Днём российского студенчества.
«Мы ведём большую работу вместе с МФТИ. Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда и план по её реализации уже готовы и согласованы с Минфином и Минэкономики России. Надеемся, что уже в этом году Долгопрудный займет заслуженное место в списке российских наукоградов», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он добавил, что власти Подмосковья поддержат инициативу МФТИ о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Цель – развивать тесное партнёрство университета с высокотехнологичными компаниями. Губернатор назвал создание такого научного центра на территории Долгопрудного важным шагом к присвоению городу статуса наукограда.
«Наша задача – поддерживать науку, помогать талантам и создавать условия, чтобы лучшие умы оставались в России и реализовывали свои идеи здесь, на родной земле. Благодарю Владимира Владимировича за внимание к развитию технологий и науки», – добавил губернатор.МФТИ – ведущий вуз России, который готовит специалистов в области теоретической, прикладной физики, математики, информатики и смежных дисциплин. В сентябре этого года ему исполнится 75 лет.