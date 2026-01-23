Долгопрудному в ближайшем будущем могут присвоить статус наукограда

23 января 2026, 21:16

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Долгопрудный может уже в этом году получить статус наукограда, сообщил Андрей Воробьёв. Губернатор Московской области сопровождал президента Владимира Путина, который приехал в МФТИ поздравить учащихся с наступающим Днём российского студенчества.







«Мы ведём большую работу вместе с МФТИ. Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда и план по её реализации уже готовы и согласованы с Минфином и Минэкономики России. Надеемся, что уже в этом году Долгопрудный займет заслуженное место в списке российских наукоградов», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

«Наша задача – поддерживать науку, помогать талантам и создавать условия, чтобы лучшие умы оставались в России и реализовывали свои идеи здесь, на родной земле. Благодарю Владимира Владимировича за внимание к развитию технологий и науки», – добавил губернатор.