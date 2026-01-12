Долговременный уход с нового года стал доступен в 17 подмосковных округах
В Московской области участники спецоперации, инвалиды и нуждающиеся в помощи пожилые люди могут бесплатно оформить долговременный уход на дому. Теперь сделать это могут жители 17 округов, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
Система позволяет получать профессиональный уход дома в привычной и комфортной обстановке.
«В Подмосковье более 1500 жителей получили услуги в рамках социального проекта по долговременному уходу. С начала этого года мы расширили масштаб. Теперь в рамках проекта такой уход смогут оформить жители 17 округов нашего региона», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, ранее проект долговременного ухода работал только в Воскресенске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Мытищах, Лобне, Долгопрудном, Ступине и Кашире. С 1 января он стал доступен жителям Дмитровского, Домодедовского, Ленинского, Наро-Фоминского и Пушкинского округов, а также Котельников, Люберец, Лыткарина и Молодёжного.
Программа включает помощь в быту, наблюдение за здоровьем, социальную и психологическую поддержку. Специалисты министерства выезжают на дом к людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, оценивают их потребности. Помощь могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб.
Для оформления долговременного ухода нужно подать заявление на региональном портале госуслуг Московской области. https://uslugi.mosreg.ru/services/12928 Участники СВО могут оформить долговременный уход независимо от территории проживания в регионе.