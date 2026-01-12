Долговременный уход с нового года стал доступен в 17 подмосковных округах

12 января 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области участники спецоперации, инвалиды и нуждающиеся в помощи пожилые люди могут бесплатно оформить долговременный уход на дому. Теперь сделать это могут жители 17 округов, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





Система позволяет получать профессиональный уход дома в привычной и комфортной обстановке.

«В Подмосковье более 1500 жителей получили услуги в рамках социального проекта по долговременному уходу. С начала этого года мы расширили масштаб. Теперь в рамках проекта такой уход смогут оформить жители 17 округов нашего региона», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.