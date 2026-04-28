С дорог Подмосковья убрали более 740 упавших деревьев

28 апреля 2026, 10:49

Свыше 740 деревьев, поваленных из-за снега и ветра, убрали с дорог Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Весеннюю метель в столичный регион принёс циклон «Илви» в ночь на 27 апреля. Сегодня, 28 апреля, погодная ситуация остаётся сложной. Поэтому дороги обрабатывают от наледи.





«Минувшей ночью от льда обработали около 4,6 тыс. километров региональных дорог. В настоящее время вероятность гололедицы сохраняется, поэтому на линии дежурят 290 единиц спецтехники», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.