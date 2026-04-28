Строительство школы в химкинской деревне Юрлово завершат в третьем квартале
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в деревне Юрлово округа Химки. В настоящее время здание готово на 65%. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь трёхэтажного здания составляет около 14 тысяч квадратных метров.
«В школе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, три мастерские — кулинарную, для обработки тканей и для работы по металлу и дереву, а также помещения для групп продлённого дня, актовый зал с костюмерными, два спортивных зала и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроят физкультурную зону с футбольным полем, беговой дорожкой, полосой препятствий и столами для пинг-понга, а также установят детские площадки и проведут озеленение.