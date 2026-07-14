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Доля малоинвазивных операций в медучреждениях Московской области превысила 60%

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В государственных медучреждениях Подмосковья растёт доля малоинвазивных хирургических вмешательств. Об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Лечение проводится бесплатно по полису ОМС. Его назначает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

«Малоинвазивная хирургия – современный малотравматичный стандарт лечения, который обеспечивает пациентам меньше боли, снижает риски осложнений и значительно ускоряет восстановление. В Подмосковье доля таких операций сейчас достигла 60%. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7%», – отметил Забелин. максим
Как напомнили в подмосковном Минздраве, записаться на приём к специалисту можно по телефону 122, через портал «Здоровье», а также через инфоматы и чат-бот в мессенджере МАХ.
Лора Луганская

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