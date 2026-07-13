В Детском центре им. Рошаля подростку удалили огромную и плотную опухоль мозга

13 июля 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля удалили подростку опухоль мозга величиной с ладонь. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Скорая помощь доставила в клинику подростка с жалобой на внезапные бесконтрольные судорожные приступы. Они появились у него за несколько дней до обращения.



В ходе обследования врачи диагностировали у мальчика новообразование лобно-теменной области размером почти с ладонь. Без лечения такая патология могла привести к развитию эпилепсии, общемозговой симптоматики и двигательного дефицита. Требовалась срочная операция.

«Доброкачественное новообразование размером шесть на девять сантиметров развивалось из твёрдой мозговой оболочки. Опухоль оказалась ещё и очень плотной по консистенции. Она прорастала через твёрдую мозговую оболочку на всю ширину. С помощью нейрохирургического микроскопа мы аккуратно удалили новообразование и поражённую оболочку. Дошли до венозного синуса, его пришлось перевязать. После удаления опухоли мы выполнили пластику дефекта твёрдой мозговой оболочки, а собственную кость черепа поставили на место», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.