В Детском центре им. Рошаля подростку удалили огромную и плотную опухоль мозга
Нейрохирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля удалили подростку опухоль мозга величиной с ладонь. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в клинику подростка с жалобой на внезапные бесконтрольные судорожные приступы. Они появились у него за несколько дней до обращения.
В ходе обследования врачи диагностировали у мальчика новообразование лобно-теменной области размером почти с ладонь. Без лечения такая патология могла привести к развитию эпилепсии, общемозговой симптоматики и двигательного дефицита. Требовалась срочная операция.
«Доброкачественное новообразование размером шесть на девять сантиметров развивалось из твёрдой мозговой оболочки. Опухоль оказалась ещё и очень плотной по консистенции. Она прорастала через твёрдую мозговую оболочку на всю ширину. С помощью нейрохирургического микроскопа мы аккуратно удалили новообразование и поражённую оболочку. Дошли до венозного синуса, его пришлось перевязать. После удаления опухоли мы выполнили пластику дефекта твёрдой мозговой оболочки, а собственную кость черепа поставили на место», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.Операция прошла успешно. Уже через сутки после неё пациент самостоятельно передвигался по отделению без слабости и головокружения. На седьмой день подростка выписали.