В Реутове 18 июля проведут Единый день диспансеризации на трёх площадках
Единый день диспансеризации проведут в Реутове в субботу, 18 июля. Бесплатно проверить здоровье жители смогут в поликлинике №1, поликлинике №2 и на выездной площадке в Центре культуры и искусств. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Предварительная запись не потребуется. С собой нужно будет взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
«Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних этапах, а также факторы риска их развития. Проверка здоровья включает обследования и консультации врачей», — говорится в сообщении.В поликлиниках приём будет проходить с 10:00 до 14:00, а в Центре культуры и искусств — с 10:00 до 13:00.
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