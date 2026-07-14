В Реутове 18 июля проведут Единый день диспансеризации на трёх площадках

14 июля 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации проведут в Реутове в субботу, 18 июля. Бесплатно проверить здоровье жители смогут в поликлинике №1, поликлинике №2 и на выездной площадке в Центре культуры и искусств. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Предварительная запись не потребуется. С собой нужно будет взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.





«Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних этапах, а также факторы риска их развития. Проверка здоровья включает обследования и консультации врачей», — говорится в сообщении.