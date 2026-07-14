Подмосковные хирурги помогли юному футболисту с застарелым переломом
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали юного спортсмена с застарелым переломом пальца ноги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступил подросток с жалобами на сильную боль и ограничение движений. Как выяснилось, травму он получил месяц назад во время тренировки по футболу. Медики выявили у него закрытый застарелый перелом фаланги первого пальца правой стопы со смещением отломков.
«С учётом срока травмы и размера отломка консервативное лечение не помогло бы. Поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Мы удалили отломок кости, который приносил пациенту дискомфорт и боль. Сейчас юноша чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение», – рассказала врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения №1 Джамиля Кукуева.В ближайшее время подросток сможет вернуться к полноценной жизни.
В подмосковном Минздраве напомнили, что при любой травме важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Чем раньше врач поставит точный диагноз, тем быстрее пройдёт восстановление.