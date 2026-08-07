Жителям Подмосковья напомнили о приложении, предупреждающем о воздушной атаке
Получать уведомления о беспилотной и ракетной опасности жители Московской области могут через мобильное приложение «112 МО», разработанное подмосковной Службой спасения.
Приложение создано для оперативной связи с экстренными службами.
«112 МО» даёт пользователям возможность в одно касание вызвать помощь, отследить путь бригады скорой или Мособлгаза, отправить сигнал тревоги своим близким и найти ближайшее отделение полиции, пожарную часть, больницу и пр.», — сообщили в Службе спасения.Кроме того, на главном экране размещена кнопка «Вижу БПЛА». Воспользовавшись ей, можно мгновенно передать ответственным органам сообщение о замеченном беспилотнике. При этом потребуется указать местоположение и направление полёта дрона, описать его или приложить фотографию.