Онлайн-заявки на аттестацию подали более тысячи медиков Подмосковья

07 августа 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше тысячи человек подали заявления через портал госуслуг Московской области на прохождение аттестации медицинских работников с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Другое».





«Для подачи заявки нужно авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую онлайн-форму и приложить нужные документы. Затем медику предстоит пройти очное тестирование и собеседование», — говорится в сообщении.