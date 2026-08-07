Онлайн-заявки на аттестацию подали более тысячи медиков Подмосковья
Свыше тысячи человек подали заявления через портал госуслуг Московской области на прохождение аттестации медицинских работников с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Другое».
«Для подачи заявки нужно авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую онлайн-форму и приложить нужные документы. Затем медику предстоит пройти очное тестирование и собеседование», — говорится в сообщении.Аттестация является добровольной. Специалисту могут присвоить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. Претендовать на следующую ступень можно не раньше, чем через два года после получения предыдущей.