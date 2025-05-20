Доля партнёрских родов в Московской области превысила 40%

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В родовспомогательных учреждениях Московской области будущим мамам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы и партнёрские. Более 41% родов в Подмосковье – партнёрские сообщил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Самый популярный выбор будущих родителей – партнёрские роды. Они составляют более 41,5% от общего числа. Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека. Такая услуга в родовспомогательных учреждениях региона оказывается бесплатно», – отметил Забелин.Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская