Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья

О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья

О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей
Фото: iStock / Tippapatt

Фото: iStock / Tippapatt

Оригинал
Более 5 тыс. жителей Подмосковья с начала года узнали по номеру 122 о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«О состояние пациента по номеру 122 узнали более 5 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с момента запуска такой опции ею воспользовались около 17,9 тыс. жителей. После звонка с заявителем связываются лечащий врач или сотрудник медучреждения. Он ответит на все вопросы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить информацию можно о пациентах старше 18 лет, указавших данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, информация поступит до 20:00 следующего рабочего дня.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли девочку-подростка с тяжёлой формой анорексии

Подмосковный дерматолог обнаружил онкозаболевание у гостьи медицинского форума

Нарколог Холдин назвал причины гипертонии у молодёжи
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#больницы
#пациенты
#врачи
#телефон
#максим забелин
С 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам на Ярославском вокзале
19 мая 2025, 10:47

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам на Ярославском вокзале. Теперь, чтобы попасть к путям 1А–3, нужно будет воспользоваться досмотровыми зонами в здании вокзала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пути 1А–3 предназначены для дальних поездов, а пригородные составы отправляются с них обычно в вечернее время. Изменения в схеме прохода связаны с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности».

Новую схему прохода разместят на информационных плакатах. Кроме того, объявления о нововведениях прозвучат по громкой связи на вокзале и в электричках.

Для тех, кто пользуется пригородными поездами с других платформ, схема прохода останется прежней. Выход с платформ также будет осуществляться без изменений.

Читайте также:

Посетителей МФЦ Московской области информируют о правилах безопасной мобильности

В 700 тыс. подмосковных квартир провели обслуживание газового оборудования

Более 6 тыс. подмосковных студентов станут участниками летнего трудового семестра
#изменения
#подмосковье
#вокзал
#расписание
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У красногорской пенсионерки украли 1,5 млн рублей под предлогом диспансеризации
19 мая 2025, 10:35

Фото: iStock / demaerre

Сотрудники уголовного розыска из Красногорска задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве. Об инциденте рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На мобильный телефон 75-летней местной жительницы позвонил неизвестный, который представился работником поликлиники и сообщил о необходимости пройти диспансеризацию. Собеседник сказал, что для записи нужно назвать код, направленный женщине в СМС, и она сделала это.
«В тот же день поступили звонки якобы от правоохранителей и из Росфинмониторинга. Звонившие утверждали, что неизвестный пришёл в банк с доверенностью от имени пенсионерки и пытается обналичить деньги с её счетов. Им удалось приостановить операцию, но гражданке необходимо срочно снять все сбережения и передать их сотруднику для размещения на некоем «безопасном счёте». Женщина передала посыльному 1,5 млн рублей», – пояснила Петрова.
Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

По словам представителя МВД, полицейским удалось установить и задержать мужчину, выполнявшего в преступной схеме роль курьера. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Новосибирска.
«Установлено, что злоумышленник нашёл работу в интернете. Неизвестные называли ему по телефону адреса, по которым нужно было забирать деньги. Затем он переводил их или передавал через поставных лиц работодателю, оставляя себе процент от суммы», – добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанный заключён под стражу. Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления, а также причастность фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности в Подмосковье.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о двухэтапной схеме мошенничества с ПВЗ

Курьера орудовавших в Одинцове мошенников приговорили к полутора годам колонии

Мошенники обманули девушку из Подмосковья и сделали её своим курьером
#подмосковье
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#курьер
#мвд московской области
#татьяна петрова
#пенсионерка
#деньги
#преступление
#задержание
#диспансеризация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посетителей МФЦ Московской области информируют о правилах безопасной мобильности
19 мая 2025, 10:32

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала месяца инспекторы ГИБДД проводят в подмосковных МФЦ профилактические беседы с посетителями и сотрудниками центра о правильном использовании средств индивидуальной мобильности, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Автоинспекторы уже побывали в офисах «Мои документы» в Рузе, Балашихе, Чехове, Серпухове и Дубне и провели разъяснительные беседы с посетителями о дополнительных мерах безопасности при езде на велосипедах, мотоциклах, электросамокатах и других современных средствах передвижения. Они напомнили о правилах дорожного движения и важности соблюдения безопасности при управлении этими средствами.

Во время встреч автоинспекторы раздают информационные буклеты с советами по безопасному использованию современных средств передвижения и светоотражающие элементы, которые можно прикрепить к одежде.

Читайте также:

Самый молодой гроссмейстер РФ будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ

Приём заявок на участие в «Битве роботов» продлили до 26 мая

В Подольске более тысячи человек приняли участие в забеге «Бежим к Победе»
#подмосковье
#мои транспорт
#безопасность
#водители
#гибдд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самый молодой гроссмейстер РФ будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ
19 мая 2025, 10:18

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский из Московской области будет представлять регион на Кубке мира ФИДЕ. До этого он завоевал титул чемпиона Азии по блицу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Успешно выступив на чемпионате Азии, где самый молодой гроссмейстер в истории России набрал 8 очков из 9 и завоевал золотую медаль, Землянский остановился в шаге от пьедестала почёта на паназиатском турнире по классическим шахматам. Он прошёл отбор и будет представлять Московскую область на Кубке мира ФИДЕ, который пройдёт с 31 октября по 27 ноября 2025 года в Индии.

«Ставлю перед собой задачу показать качественную и интересную игру и постараться пройти как можно дальше по турнирной сетке Кубка мира. В ближайшее время планирую участие в турнирах Sharjah Open-2025 и Dubai Open-2025», — поделился планами Иван.

Стоит отметить, что в прошлом году тринадцатилетний Иван Землянский из Шахматной школы Ярославля Призанта стал самым молодым гроссмейстером в истории России и СССР. Его результат также попал в десятку лучших достижений молодых талантов в мировой истории шахмат. Спортсмен является стипендиатом Сергея Карякина.

Читайте также:

Подмосковные велосипедисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО

Запущен курс обучения конкурсного трека «Медиа» проекта «Флагманы образования»

Первенство России по кикбоксингу в Наро-Фоминске станет отбором в сборную
#первенство
#медаль
#спортсмен
#шахматы
#подмосковье
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приём заявок на участие в «Битве роботов» продлили до 26 мая
19 мая 2025, 10:17

Фото: t.me/Press_MO

Организаторы решили продлить до 26 мая приём заявок на участие в новом сезоне Международного чемпионата «Битва роботов». Первоначальным сроком его окончания было 15 мая.
Сначала нужно выбрать категорию, затем собрать команду численностью до пяти человек и сконструировать робота. После этого необходимо заполнить форму на портале госуслуг. Затем предстоит пройти экспертную оценку и отборочные этапы чемпионата.
«На турнир приглашаются юные инженеры в возрасте с 10 до 17 лет с мини-роботами (вес до 1,5 кг, размер до 25х25х25 см), а также взрослые с тяжеловесами (вес до 110 кг, размер до 150х150х200 см)», – говорится в сообщении организаторов.
Финальный этап запланирован на конец года. На нём определят победителя сезона. Призовой фонд соревнований составляет 6,6 млн рублей.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы

Организаторы «Битвы роботов» завершают приём заявок на новый сезон

Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
#подмосковье
#московская область
#робот
#роботы
#чемпионат
#соревнования
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате