О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья

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Более 5 тыс. жителей Подмосковья с начала года узнали по номеру 122 о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«О состояние пациента по номеру 122 узнали более 5 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с момента запуска такой опции ею воспользовались около 17,9 тыс. жителей. После звонка с заявителем связываются лечащий врач или сотрудник медучреждения. Он ответит на все вопросы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Получить информацию можно о пациентах старше 18 лет, указавших данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, информация поступит до 20:00 следующего рабочего дня.
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Лора Луганская