В реанимации Люберецкой больницы спасли пациента с полиорганной недостаточностью

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой областной больницы спасли пациента с интоксикацией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила с стационар 31-летнего молодого человека в состоянии комы. У него было затруднено дыхание.
Когда пациент пришёл в сознание, ему провели дополнительные обследования. По результатам рентгена брюшной полости стало ясно, что у мужчины на фоне длительной интоксикации произошел разрыв кишечника.
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«Проведя пациенту компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки, мы обнаружили двустороннюю пневмонию. Результаты анализов крови указывали на полиорганную недостаточность. Это сбой сразу нескольких систем в организме, когда отказывают такие жизненно важные органы как почки и печень. Причиной стало действие неустановленного токсического вещества», – пояснил заведующий отделением реанимации стационара №3 Люберецкой областной больницы Алексей Шориков.Врачи перевели молодого человека на искусственную вентиляцию лёгких, и через сутки дыхательную деятельность удалось восстановить. Одновременно его подключили к аппарату искусственной почки и стали очищать организм от действия токсина. Кроме того, молодой человек получал курс антибиотиков.
Когда пациент пришёл в сознание, ему провели дополнительные обследования. По результатам рентгена брюшной полости стало ясно, что у мужчины на фоне длительной интоксикации произошел разрыв кишечника.
«Пациенту экстренно была выполнена операция. Хирурги удалили повреждённый участок тонкой кишки и наложили стому для выведения содержимого кишечника. После длительного лечения в реанимации больного перевели в отделение хирургии для восстановления», – рассказал Шориков.Сейчас пациента уже выписали. Однако ему ещё предстоит операция по удалению калоприёмника.
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Лора Луганская