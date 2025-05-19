В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля удалили ребёнку 15-сантиметровую кисту лёгкого. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ДКЦ поступил восьмимесячный мальчик с кистозным образованием в лёгком, которое обнаружили во время воспалительного процесса на фоне ОРВИ. Киста размером 15 см занимала значительную часть верхней доли правого лёгкого. При этом новообразование сдавливало здоровую ткань, не давая лёгкому полноценно расти и развиваться. На операцию маленького пациента направили в отделение детской хирургии №2.
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«У ребенка имелся не диагностированный ранее порок развития лёгкого – кистозная мальформация. Для патологии характерны такие осложнения, как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло. Мы выполнили торакоскопическую операцию – без разреза аккуратно удалили кисту с поражённой частью верхней доли правого лёгкого», – рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он уже выписан домой.
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Лора Луганская