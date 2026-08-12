Дом для переселенцев из аварийного жилья в Климовске сдадут в 2027 году
17-этажный трёхсекционный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в посёлке Южный подольского микрорайона Климовск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.
«В настоящее время ведутся монолитные работы в первой секции на уровне шестого этажа, а на втором этаже кладут наружные стены. На площадке заняты свыше 50 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.В доме будет 215 квартир. Туда переедут 456 человек. Общая площадь расселённого аварийного жилого фонда составит свыше 8 700 квадратных метров.