Дом для переселенцев из аварийного жилья в Климовске сдадут в 2027 году

12 августа 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

17-этажный трёхсекционный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в посёлке Южный подольского микрорайона Климовск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.





«В настоящее время ведутся монолитные работы в первой секции на уровне шестого этажа, а на втором этаже кладут наружные стены. На площадке заняты свыше 50 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.