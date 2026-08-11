Губернатор Воробьёв поздравил Агентство стратегических инициатив с юбилеем
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Агентство стратегических инициатив и гендиректора Светлану Чупшеву с 15-летием АСИ. Он поблагодарил команду агентства за плодотворное сотрудничество.
Как отметил глава региона, за эти годы АСИ стало для регионов надёжной опорой в создании делового климата, внедрении современных управленческих решений и поддержке предпринимательских инициатив.
«Поздравляю всю команду с юбилеем. Для Подмосковья АСИ – не просто партнёр. Экспертиза агентства помогает нам выстраивать системную работу с инвесторами, внедрять стандарты качества и оперативно реагировать на запросы бизнеса. Во многом благодаря этой поддержке мы впервые поднялись на второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», – написал Воробьёв в своём канале на платформе MAX
По словам губернатора, сейчас в Подмосковье на сопровождении Центра содействия строительству – более 6300 проектов. А формирование дорожной карты передано искусственному интеллекту.
«По объёмам экспорта мы достигли за прошлый год рекордного показателя 20,3 млрд долларов. Подмосковные товары поставляют в 128 стран, а через сухие порты в Дмитрове, Ногинске, Наро-Фоминске и Солнечногорске проходит четверть всех контейнерных грузов России. Привлекать в регион инвесторов во многом помогают наши государственные индустриальные парки. А формат «Лайт Индастиал» позволяет запустить производство всего за три месяца», – подчеркнул глава региона.Он добавил, что Подмосковье продолжают делать территорией возможностей для инвестиций и бизнеса.