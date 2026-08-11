В Мытищах завершили строительство двух корпусов школы №12

11 августа 2026, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Две пристройки к существующему зданию школы №12 возвели в Мытищах. Объекты, рассчитанные на 288 учеников, получили заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Площадь пристроек составляет около 2 800 квадратных метров. Там разместили два спортзала — для младшеклассников и учеников средних и старших классов, актовый зал, столовую и мастерские для уроков труда.





«Строительство велось около полутора лет. Благодаря пристройкам площадь школы увеличилась почти в два раза — до 5 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.